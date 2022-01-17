Опасен даже для России. Политолог раскрыла истинную сущность беглого казахского банкира Аблязова

Заявления скрывающегося от казахстанских правоохранителей банкира Мухтара Аблязова о том, что он намерен вернуться на родину и возглавить там правительство, должны насторожить нынешние власти. Об этом «Политике Сегодня» заявила глава информационно-аналитического отдела в центре по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Наталья Харитонова.

По ее словам, вряд ли Аблязов решится на реальное возвращение в Казахстан — в таком случае он сразу окажется за решеткой. Но его высказывания не способствуют стабилизации обстановке в стране.

«Многие события из его [Аблязова] обширной биографии показывают, что подобные заявления являются скорее популистскими. Но к ним нужно относиться достаточно серьезно, не как обычно, потому что его активность направлена на то, чтобы дестабилизировать дальше ситуацию в Казахстане. Просто эти заявления сами по себе могут вносить дополнительную негативно-окрашенную активность в ту ситуацию, которая есть сегодня», – поделилась мнением собеседница «Политики Сегодня».

Global Look Press / facebook.com/MuhtarAblazov

В 1999 году Аблязова обвинили в хищении $6 млрд у БТА Банка, который он в то время управлял. В 2002 году его приговорили к шести годам в колонии общего режима, но спустя год помиловали в обмен на обещание больше никогда не заниматься политикой. Впоследствии банкир скрылся во Франции и получил статус политического беженца. В ноябре 2018 года бизнесмен был заочно приговорен казахским судом к пожизненному заключению за организацию убийства своего партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Харитонова уверена, что Аблязов исполняет волю своих ападных покровителей. А те в свою очередь заинтересованы в том, чтобы сеять смуту в Казахстане и тем самым оказывать дополнительное давление на Россию.

Аблязов в интервью РИА Новости рассказал, что разработал план по смене власти в Казахстане и уже якобы обратился за помощью в этом к президенту Франции Макрону.

«Мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы», – цитирует издание беглого финансиста.

Ранее заочно осужденный на родине банкир заявлял, что именно его штаб «Демократические выборы Казахстана», находящийся в Киеве, курировал массовые беспорядки, которые охватили страну в начале января 2022 года.