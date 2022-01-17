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Опасен даже для России. Политолог раскрыла истинную сущность беглого казахского банкира Аблязова

Ближнее зарубежье
Опасен даже для России. Политолог раскрыла истинную сущность беглого казахского банкира Аблязова

Заявления скрывающегося от казахстанских правоохранителей банкира Мухтара Аблязова о том, что он намерен вернуться на родину и возглавить там правительство, должны насторожить нынешние власти. Об этом «Политике Сегодня» заявила глава информационно-аналитического отдела в центре по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Наталья Харитонова.

По ее словам, вряд ли Аблязов решится на реальное возвращение в Казахстан — в таком случае он сразу окажется за решеткой. Но его высказывания не способствуют стабилизации обстановке в стране.

«Многие события из его [Аблязова] обширной биографии показывают, что подобные заявления являются скорее популистскими. Но к ним нужно относиться достаточно серьезно, не как обычно, потому что его активность направлена на то, чтобы дестабилизировать дальше ситуацию в Казахстане. Просто эти заявления сами по себе могут вносить дополнительную негативно-окрашенную активность в ту ситуацию, которая есть сегодня», – поделилась мнением собеседница «Политики Сегодня».

Политолог Харитонова призвала серьезно отнестись к угрозам беглого казахского банкира Аблязова
Global Look Press  / facebook.com/MuhtarAblazov

В 1999 году Аблязова обвинили в хищении $6 млрд у БТА Банка, который он в то время управлял. В 2002 году его приговорили к шести годам в колонии общего режима, но спустя год помиловали в обмен на обещание больше никогда не заниматься политикой. Впоследствии банкир скрылся во Франции и получил статус политического беженца. В ноябре 2018 года бизнесмен был заочно приговорен казахским судом к пожизненному заключению за организацию убийства своего партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Харитонова уверена, что Аблязов исполняет волю своих ападных покровителей. А те в свою очередь заинтересованы в том, чтобы сеять смуту в Казахстане и тем самым оказывать дополнительное давление на Россию.

Аблязов в интервью РИА Новости рассказал, что разработал план по смене власти в Казахстане и уже якобы обратился за помощью в этом к президенту Франции Макрону.

«Мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы», – цитирует издание беглого финансиста.

Ранее заочно осужденный на родине банкир заявлял, что именно его штаб «Демократические выборы Казахстана», находящийся в Киеве, курировал массовые беспорядки, которые охватили страну в начале января 2022 года.

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