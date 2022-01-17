Клип Шнурова на песню «Пока так» о проблемах Петербурга собрал 30 млн просмотров за два дня

Новый клип на песню Сергея Шнурова «Пока так» набрал более 30 миллионов просмотров в соцсетях. Видео было представлено вечером 15 января.

Клип собрал свыше 30 миллионов просмотров на популярных онлайн-площадках. Ролик посвящен актуальным проблемам Петербурга, в числе которых плохая снегоуборка и провал мусорной реформы местными властями.

Съемки клипа проходили в одном из дворов в центре Северной столицы. Шнуров в ролике раскритиковал работу городских чиновников, позируя на фоне мусорных завалов. Большинство петербуржцев, посмотревших новое творение артиста, поддержали его точку зрения.

Петербургский градоначальник Александр Беглов уже не первый месяц сталкивается с недовольством местных жителей. Его критикуют за отсутствие мер по решению проблем с уборкой снега и ликвидацией наледи, а также вывозом мусора в городе.