Сторонники Порошенко собрались в киевском аэропорту

Единомышленники бывшего президента Украины Петра Порошенко собрались в воздушной гавани Киева на фоне возвращения политика на родину.

Они намерены встретить экс-президента, которому угрожает арест по делу о государственной измене. Стоит отметить, что к акции присоединились несколько тысяч человек. Все они находятся около терминала с флагами партии Порошенко «Европейская солидарность». На парковке аэропорта установлена сцена, откуда ораторы выступают в поддержку своего политического лидера.

Ранее Киевский суд наложил арест на все имущество Порошенко на Украине. Местные правоохранительные органы подозревают его в незаконной торговле энергоносителями с представителями Луганской и Донецкой народных республик.