Лукашенко поддержал попавших под санкции журналистов футболками со своим шпицем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь покорил социальные сети своим необычным мерчем. На этот раз глава государства раздал попавшим под санкции журналистам провокационные футболки с изображением своего любимого шпица Умки.

Раздача необычных подарков состоялась на новогоднем приеме, где глава государства поощрил политических деятелей, журналистов и чиновников, продолжавших службу, несмотря на противоправные западные санкции. Вышедшие на сцену работники прессы получили уморительный презент, обернувшийся убойным ответом на нападки Брюсселя и Вашингтона.

На белых футболках красовался вид сзади любимца главы государства — померанского шпица Умки — с подписью «Подавитесь вы своими санкциями». Видео с церемонии опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». Другие пользователи мессенджера ответили, что пикантная часть тела Умки может использоваться не только для контрвыпадов в сторону Запада.

«В принципе изображение универсальное и подойдет для широкого спектра применения в стране, в сущности, как новый госсимвол», — пошутил автор Telegram-канала «Свежести».

Ранее в Минске открылся целый магазин с мерчем Александра Лукашенко. На различные предметы одежды и быта наносятся изображения главы государства и его домашних питомцев, а также наиболее яркие высказывания главы государства, ушедшие в народ и ставшие «крылатыми».