Исключенный из заявки «Локомотива» Зе Луиш назвал себя брошенным

Кабо-вердийский футболист Зе Луиш, ранее игравший в столичном «Локомотиве» на позиции нападающего, отреагировал на свое исключение из заявки клуба. По словам спортсмена, он чувствует себя брошенным.

Экс-форвард «Локомотива» Зе Луиш считает свое исключение из заявки несправедливым и незаконным. По словам футболиста, соответствующее решение было принято без его согласия. Он подчеркнул, что мог бы дать этому делу ход и отстаивать свои права, но не стал, потому что не желает оставаться в клубе, где не хотят его присутствия.

«Когда травмировался, я оказался брошен. Абсолютно брошен. Клуб не знал, где я нахожусь и что я делаю. "Локо" вообще не беспокоился», — рассказал футболист в комментарии «Чемпионату».

Зе Луиш перешел в московский «Локомотив» 6 октября 2020 года. С ним был заключен контракт сроком на три года. Сумма трансфера, по некоторым данным, составила порядка 7,5 млн евро.