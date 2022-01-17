Критически опасные уязвимости найдены в сетях госучреждений и компаний России

Более 30 тысяч уязвимостей были обнаружены после сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности Positive Technologies.

В ходе проекта MaxPatrol VM было просканировано более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.

«В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах», — сообщили в компании.

Эксперты нашли более 800 крайне опасных уязвимостей, которые активно используются хакерами в атаках или готовятся к применению. Их важно устранить в первую очередь.