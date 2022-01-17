Роковая случайность. Как исламский террорист из США пытался убить Горбачева в 1988-м году

Частые выезды Михаила Горбачева за рубеж стали настоящей притчей во языцех в позднем СССР. «Разъездная дипломатия» последнего генсека вызывала непонимание и, как следствие, раздражение простых советских граждан. Проверку временем такой подход тоже не прошел — историки заключили, что внешняя политика Горбачева оказалась попросту неэффективной.

Однако мало кто знает, что за границей отца перестройки ожидали не только званые ужины и приемы первых лиц, но и смертельные опасности. Например, в 1988 году в Нью-Йорке на советского лидера напал террорист-фанатик.

Преступник не имел никакого отношение к СССР или странам социалистического блока. Эль-Саид Носаир родился в Египте в 1955 году. В 1981 году он эмигрировал в США, поселился в Джерси-Сити и впоследствии стал американским гражданином. На публике арабский эмигрант вел законопослушный образ жизни, работая дворником. Однако вместе с этим он поддерживал тесные связи с организацией «Братья-мусульмане»1 (признана террористической, запрещена на территории РФ) и находился под влиянием известного проповедника исламистов Омара Абделя Рахмана.

Федеральное агентство новостей /

Самое громкое в своей жизни преступление он совершил 5 ноября 1990 года. Находясь под влиянием радикалов. Носаир пробрался в нью-йоркский отель «Мариотт» и расстрелял из револьвера раввина Меира Кахане, который возглавлял «Лигу защиты евреев». При этом египтянин и сам получил ранение, но остался жив. Из-за недостатка доказательств в 1991 году суд присяжных оправдал его по главному пункту обвинения. Тем не мене радикала осудили на 22 года лишение свободы за незаконное хранение оружия. Этот случай считается одним из первых в современной истории терактов, совершенных представителями радикального ислама.

Однако ранее, в 1988 году, Эль-Саид Носаир уже пытался совершить подобное преступление. В центре для афганских беженцев «Аль-Кифа» в Бруклине он познакомился с исламским благотворителем Мустафой Шалаби, который передал ему металлическую банку со взрывчаткой внутри. На тот момент у Носаира уже появилась устойчивая ненависть по отношению к советскому лидеру из-за войны в Афганистане. Отметим, что именно Горбачев в итоге принял решение о выводе войск из страны.

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Когда автомобиль генсека СССР проезжал по Верхнему Манхэттену, вдоль дороги выстроилось множество людей. Находившийся в толпе Носаир выждал момент и швырнул банку в приблизившийся лимузин. К счастью, взрывное устройство дало осечку — взрыва не произошло. Все это случилось на глазах американского полицейского, который в тот же момент задержал Носаира, но почти сразу отпустил.

«Полицейский решил, что Носаир был просто еще одним разгневанным протестующим, бросившим пустую банку из-под содовой, так что Носаир получил только пощечину с предупреждением», — написал историк Джон Миллер.

После неудачи террорист начал винить Мустафу Шалаби. Он заявил, что благотворитель намеренно дал ему неработающую бомбу. Более того, у Шалаби возникли множество споров и с другими «братьями по убеждениям». Сам Горбачев по ряду причин не узнал об инциденте и даже поблагодарил жителей Нью-Йорка «за гостеприимство».

Шалаби был найден убитым в собственном доме 25 февраля 1991 года. Виновных так и не нашли.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации