Лувр потребовал от кандидата в президенты Марин Ле Пен удалить предвыборный ролик с музеем

Администрация Лувра осудила видеозапись с претендентом на пост в президенты Франции Марин Ле Пен, посвященную предвыборной кампании.

Политик снялась на фоне музея, передает Le Parisien. В Лувре заявили, что съемки возможны только после согласования с администрацией, а также предполагают денежное вознаграждение.

«Никаких разрешений не было предоставлено. Музей Лувра как эксклюзивный правопреемник всех имущественных прав на пирамиду, спроектированную архитектором Пеи, напоминает, что любое использование изображения пирамиды должно быть объектом предварительного согласования», — подчеркнули в учреждении культуры.

Ранее Марин Ле Пен удалось добиться снятия флага Евросоюза с Триумфальной арки. Она назвала жест Брюсселя посягательством на национальное полотно Франции.