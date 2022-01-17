Столтенберг: НАТО намерена провести с Россией встречу по безопасности в Европе

Североатлантический альянс предложил России провести несколько встреч для обсуждения европейской безопасности и ситуации вокруг Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Российская сторона приняла участие в переговорах с представителями всех 30 стран-членов НАТО. Саммит прошел в Брюсселе, однако эксперты констатируют, что противоречия не устранены и впереди запланированы новые встречи.

«Мы выложили на стол предложение о проведении серии встреч по темам, важным для европейской безопасности, ситуации внутри и вокруг Украины», — заявил Столтенберг в интервью елеканалу CBC.

НАТО планирует обсудить с Россией контроль над вооружением и транспарентность военной деятельности. Однако Москва сообщила о необходимости обдумать предложения, добавил генсек Альянса.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подвел итоги переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности. По его словам, Москва хотела бы видеть более серьезную реакцию на обеспокоенность РФ из-за продвижения НАТО на восток.