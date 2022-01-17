Немецкий депутат Штегнер: гарантии безопасности Европы не могут обсуждаться без России

Достигнуть успеха в переговорах по безопасности Европы можно только при участии всех заинтересованных сторон, в том числе России. Об этом заявил депутат комитета бундестага по внешней политики Ральф Штегнер.

По мнению немецкого политика, прошедшие переговоры были сложными. Однако он признался, что не ожидал молниеносных результатов. При этом Германия поддерживает все стороны процесса и призывает партнеров к конструктивному диалогу, пишут «Известия».

«Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно. Тем не менее НАТО и ЕС имеют право не принимать некоторые позиции», — сказал депутат.

Саммит о гарантиях безопасности между РФ и США состоялся 10 января в Женеве. После этого переговорный процесс переместился в Брюссель, где прошло заседание Совета Россия — НАТО. Позже 13 января прошли консультации в Вене при участии ОБСЕ.