CBS: большинство американцев не одобряют действия Байдена в отношении России

Телеканал CBS и социологический институт YouGov выяснили, сколько процентов американцев довольны внешней политикой своего президента Джо Байдена. Недовольных оказалось больше 50 процентов.

Согласно данным исследования, 55% опрошенных недовольны тем, как президент Соединенных Штатов ведет политику в отношении России. Обратной точки зрения придерживаются 45% американцев, рассказали на телеканале.

Социологи задали опрошенным тот же вопрос, но про Китай. Действия, которые делает Байден в отношении Пекина, критикуют 59% респондентов, а 41% – поддержали президента. Согласно результатам еще одной анкеты, 56% жителей США в целом не одобряют работу демократа на посту главы государства.

В опросе принимали участие 2094 человека. Исследование проводилось с 12 по 14 января текущего года.