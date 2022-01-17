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Зять Назарбаева покинул кресло главы нацпалаты предпринимателей Казахстана

Политика
Зять Назарбаева покинул кресло главы нацпалаты предпринимателей Казахстана

Председатель президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев покинул занимаемый пост по собственному желанию. Такая информация приведена в его заявлении на официальном портале казахстанской палаты.

Кулибаев является мужем средней дочери бывшего казахстанского главы Нурсултана Назарбаева Динары. Экс-глава нацпалаты и его супруга также владеют крупнейшей финансовой организацией страны — Народным банком Казахстана.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен"», — заявил муж Динары Назарбаевой.

В заявлении Кулибаев также поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги своего нахождения в кресле главы нацпалаты предпринимателей. Причину своего решения чиновник не объяснил.

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