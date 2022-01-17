Зять Назарбаева покинул кресло главы нацпалаты предпринимателей Казахстана

Председатель президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев покинул занимаемый пост по собственному желанию. Такая информация приведена в его заявлении на официальном портале казахстанской палаты.

Кулибаев является мужем средней дочери бывшего казахстанского главы Нурсултана Назарбаева Динары. Экс-глава нацпалаты и его супруга также владеют крупнейшей финансовой организацией страны — Народным банком Казахстана.

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен"», — заявил муж Динары Назарбаевой.

В заявлении Кулибаев также поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги своего нахождения в кресле главы нацпалаты предпринимателей. Причину своего решения чиновник не объяснил.