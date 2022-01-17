Однокомнатная квартира вспыхнула в Московском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось ночью по адресу улица Варшавская, дом 79.

Сообщение на пульт экстренных служб поступило в 01:10 по московскому времени. Сообщалось, что в однокомнатной квартире горит кухня. По прибытии экстренные службы установили, что пожар произошел на втором этаже. Всего огонь успел охватить один квадратный метр.

Причиной инцидента стала плита. На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось менее 20 минут. К работе были привлечены девять человек личного состава и две единицы специальной техники. Сведения о пострадавших или погибших не поступали. К эвакуации также не прибегали.

Пожары для петербуржцев в последнее время стали не редки. В городе то и дело горят здания, в том числе и те, которые представляют историческую ценность. Команда губернатора Александра Беглова тем временем не стремится исправлять ситуацию, несмотря на угрозу потери облика культурной столицы.