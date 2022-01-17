Bloomberg: жители Мариуполя не намерены бороться за сохранение города в составе Украины

Обстановка в Мариуполе и соответствующие перемены настроения простых жителей говорят о том, что бороться за сохранение города в составе Украине, они не намерены. Об этом пишет западный журналист Марк Чемпион для статьи в издании Bloomberg.

Мариуполь, отмечается в материале, расположен в непосредственной близости от линии соприкосновения в Донбассе. В связи с этим жители города имеют полную картину происходящего на обеих сторонах конфликта. Несмотря на отсутствие признаков войны, определенные проблемы в городе присутствуют, в частности, экономические. В этом они винят Правительство Украины, передает «ПолитРоссия».

«В Мариуполе нет никаких признаков подготовки к войне. Никаких учений в бомбоубежище, никаких пустых полок в продуктовых магазинах или резервистов в новой форме, разгуливающих по улицам», — добавил Чемпион.

Как отметил журналист, многие из жителей не могут купить себе даже недорогую одежду. Доступ к аэропорту и ключевые ж/д пути также обрезаны. Майдан, по мнению горожан, не принес стране ничего хорошего, в связи с этим оставаться в ее составе особого желания нет.