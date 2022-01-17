Telegraph сообщил о допросе Бориса Джонсона из-за вечеринок во время пандемии

Британский премьер-министр Борис Джонсон отчитался за проведение вечеринок во время действия COVID-ограничений в стране. Об этом передает издание The Telegraph.

Допрос по соответствующему поводу провела представитель Службы высших чиновников Великобритании Сью Грей. Согласно информации издания, после этого Джонсон может отменить юридическую обязанность для британцев самоизолироваться после заболевания COVID-19.

Вместе с этим после допроса в Великобритании могут смягчить ограничительные меры, так как число случаев заражения коронавирусом идет на спад. В целом официальные рекомендации останутся, однако их нарушение не повлечет штраф и другие наказания. Новые правила могут вступить в силу уже весной.

Джонсон оказался в центре скандала из-за организации вечеринок, когда в Великобритании действовал жесткий локдаун. Так называемые «винные пятницы» проходили под видом рабочих мероприятий в резиденции премьера на Даунинг-стрит.