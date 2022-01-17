Читатели Die Zeit отказались верить в «невинность» Украины на фоне напряженности в Европе

Авторы немецкого издания Die Zeit опубликовали открытое письмо 73 немецких аналитиков, в котором они потребовали изменить политику по отношению к России из-за Украины. Однако читателям эта идея не понравилась.

Аудитория выразила мнение, что настоящим источником проблем и напряженности в Европе является Киев. Кроме того, многие заострили внимание на том, что западные СМИ последнее время постоянно тиражируют «новости» о «тысячах российских военных» на границе с Украиной.

«Однако никто не жалуется на Канаду, которая не только большую часть своей армии, но и своего населения разместила у границы США, в то время как у Америки в этой зоне нет ни людей, ни военных частей. То есть, и там в скором времени произойдет вторжение?» — иронично написал Peanut Buster Parfait.

«Украина — не невинная овечка», — добавил Klaurot.

«Напыщенность или фактическая полная некомпетентность позволяют этим так называемым "экспертам" приходить к совершенно неверным оценкам ситуации?» — задался вопросом Einfacher Bürger, критикуя позицию авторов письма.

Информация о «сосредоточении» войск России у границы Украины уже породила своеобразную истерику в западных СМИ. На это представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно напоминал, что вооруженные силы РФ перемещаются исключительно в пределах границ государства и никому не угрожают.