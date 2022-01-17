Петербуржцам посоветовали не ждать сильных морозов перед Крещением

Крещение будет отмечаться 19 января 2022 года. Но традиционных морозов в Петербурге ждать не стоит, предупредили синоптики из центра «Фобос».

На наступившей неделе в Петербурге и области будет относительно тепло. Воздушные массы принесут в Северо-Запад облачность и осадки. Днем прогнозируется до плюс двух градусов, а на севере и востоке — до минус восьми градусов.

Петербуржцам прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха будет находиться около нуля градусов. Кратковременное похолодание ожидается перед Крещением, 18 января. Столбики термометра опустятся до минус семи градусов.

Очередное потепление может доставить ряд неудобств петербуржцам. После обильных осадков в начале зимы и неожиданной оттепели в городе наблюдается сильный гололед. Уже второй месяц в Северной столице фиксируются многокилометровые пробки из-за плохо убранных дорог. Коммунальщики и администрация губернатора Александра Беглова винит в коллапсе водителей, которые паркуют автомобили и мешают расчистке улицы. На халатность властей обратили внимание народный артист страны Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев и другие.