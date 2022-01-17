Ограбившие вдову Градского преступники угрожали ей убийством

Вооруженные люди совершили нападение на молодую вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Преступники похитили у нее 100 млн рублей.

Автомобиль попал в аварию на московском ЦКАД, после чего в машину к Коташенко влезли трое молодых людей и начали ей угрожать. По одной из версий, ДТП было подставным.

Преступники заставили потерпевшую вернуться домой, где вынесли из ее коттеджа в элитном поселке в подмосковном Наро-Фоминске ценности на общую сумму около 100 млн рублей. После этого грабители заставили девушки отвезти их в Апрелевку, где скрылись в неизвестном направлении.

Коташенко заявила в полицию о случившемся только спустя несколько часов. По ее словам, преступники угрожали расправой в случае обращения в правоохранительные органы.