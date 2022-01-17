Родственники сообщили о смерти 43-летнего актера Ивана Рудакова

Российский актер Иван Рудаков, известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Склифосовский» скончался. Об этом рассказали его родители в социальных сетях.

За день до смерти Рудакова, его родители сообщили, что актер в реанимации. По их словам, звезда «Кухни» находился в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ, наблюдались проблемы с сердцем. По неподтвержденной информации, он умер от последствий коронавируса.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — сообщили родители Рудакова в Facebook.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве. После школы он поступил на курсы актерского мастерства Всеволода Шиловского. С 2005 года Рудаков начал сниматься в фильмах. За все годы он успел поработать в проектах «Склифосовский», «Ланцет», «Кухня», «Рубеж».