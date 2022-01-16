Интервалы движения поездов в московском метро увеличены из-за человека на путях

Человек упал на пути на синей ветке московского метрополитена, из-за чего увеличился интервал движения поездов. Об этом говорится в Telegram-канале столичного дептранса.

Свидетель происшествия в интервью РИА Новости сообщил, что поезд двигался от станции «Мякинино» и уже начал выезжать на следующую, как вдруг произошло экстренное торможение. Переговоры машинистов указывают на то, что упавший человек остался жив.

«На западном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Недавно в Брюсселе мужчина толкнул женщину прямо под поезд в метро. Однако машинист успел экстренно среагировать и остановить состав. Злоумышленника разыскивает полиция.