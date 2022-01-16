Московские полицейские установили личность устроившего скандал в автобусе дагестанца

Уроженец Дагестана устроил скандал в общественном транспорте, оскорбив водителя автобуса. Московские полицейские установили личность дебошира после того, как видеозапись инцидента набрала популярность в Сети.

Известно, что мужчина устроил скандал из-за отказа водителя маршрутного автобуса останавливать транспортное средство в неположенном месте. После этого 30-летний дагестанец решил провести всем пассажирам урок расового терпения. По словам дебошира, он находится дома, поэтому будет вести себя, как посчитает нужным.

Один из пассажиров общественного транспорта смог записать происходящее на видео и опубликовал в Сети. Кадрами инцидента заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Они смогли установить личность мужчины: им оказался дважды судимый уроженец Дагестана. В настоящий момент против него завели уголовное дело по статье за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства.