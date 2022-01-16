Специальный советник Генерального секретаря ООН Стефани Уильямс не имеет каких-либо полномочий навязывать сроки проведения избирательного процесса в Ливии, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

На днях американский дипломат в интервью телеканалу CNN заявила о необходимости организовать избирательный процесс до конца июля текущего года. Указания, адресованные ливийским властям, вызвали гнев в североафриканском государстве.

Максим Шугалей в беседе с корреспондентом ФАН сказал, что реакция граждан на диктат извне вполне справедлива. Поступок спецпосланника является откровенной попыткой вмешательства во внутриполитический процесс.

«Стефани Уильямс, безусловно, вмешивается во внутренние дела Ливии. Именно она и ее команда виноваты в срыве выборов, которые должны были пройти 24 декабря 2021 года. Ливийцев устраивала эта дата, и перенос может привести к серьезным негативным последствиям. Ее пребывание в африканской стране с 2017 года в качестве представителя ООН ничего хорошего местным жителям не принесло», — напомнил социолог.

Глава ФЗНЦ подтвердил, что в компетенции Уильямс не входит навязывание местным властям способов и сроков проведения избирательного процесса. Решение остается за руководством североафриканского государства.

«Эти вопросы находятся в компетенции переходного Правительства национального единства, избиркома, Палаты представителей и других профильных ведомств. Только ливийцы могут назначать дату и правила, по которым будет проходить процесс голосования в их стране», — пояснил Максим Шугалей.

Он считает, что гражданка США слишком много на себя берет. Она пытается диктовать условия ливийскому правительству, вести переговоры с партиями и лоббировать интересы определенных лиц при том, что ее обязанности ограничиваются наблюдением за ситуацией и передачей информации генеральному секретарю международной организации Антониу Гутеррешу.

По словам Шугалея, доклады, которые отправляла спецсоветник в ООН, зачастую содержали искаженные данные. Дипломат намеренно вводила в заблуждение свое непосредственное начальство.

На данный момент Уильямс и ее команда работают над распространением фейков и активно поддерживают нужные США и ЕС силы внутри страны. Их усилия направлены на продвижение лояльного Западу кандидата в президенты Ливии.

Глава ФЗНЦ уверен, что спецпосланник пытается манипулировать датами проведения плебисцита в политических целях. Процесс, назначенный ею же на 24 декабря 2021 года, она предложила перенести. Сначала на месяц, а потом его отсрочили на полгода.

«Уильямс сейчас пытается выгадать время для продвижения политически выгодной ситуации в Ливии. В частности, она стремится продвинуть лояльного Западу кандидата, который займет пост главы государства», — считает эксперт.

Шугалей заявил, что действия Стефани Уильямс «противоречат не только здравому смыслу, но и всем законам Организации Объединенных Наций». Недавними заявлениями она продемонстрировала всему миру зависимость ООН от решений Вашингтона.

Ранее российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич назвал недопустимым навязывание сроков проведения выборов в Ливии со стороны специального советника ООН Стефани Уильямс. Он поддержал инициативу заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, который вызвал в МИД РФ западного чиновника для серьезного разговора о недопустимости подобных действий и несоответствии их статусу Уильямс.