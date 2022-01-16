Африканские бусы 50 тысяч лет назад были способом передачи информации

Бусы из страусиных яиц служили для африканских народов 50 тыс. лет назад способом передачи информации и обозначали социальный статус владельца.

Исследовавшие культуру африканских народов ученые установили, что бусины были товаром для обмена и преодолевали огромные расстояния на континенте. Эксперты назвали эти украшения своеобразными «социальными сетями» древних народов, по ним можно было установить, к какому рангу относится их владелец.

Африканские народы научились изготавливать практически идентичные бусины 50 тыс. лет назад, тогда их производство превратилось в своего рода индустрию. Хотя использовать бусы в качестве аксессуара начали около 75 тыс. лет назад. Древняя «социальная сеть» начала исчезать примерно 33 тыс. лет назад, считают немецкие ученые.