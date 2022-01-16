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Африканские бусы 50 тысяч лет назад были способом передачи информации

Наука
Африканские бусы 50 тысяч лет назад были способом передачи информации

Бусы из страусиных яиц служили для африканских народов 50 тыс. лет назад способом передачи информации и обозначали социальный статус владельца.

Исследовавшие культуру африканских народов ученые установили, что бусины были товаром для обмена и преодолевали огромные расстояния на континенте. Эксперты назвали эти украшения своеобразными «социальными сетями» древних народов, по ним можно было установить, к какому рангу относится их владелец.

Африканские народы научились изготавливать практически идентичные бусины 50 тыс. лет назад, тогда их производство превратилось в своего рода индустрию. Хотя использовать бусы в качестве аксессуара начали около 75 тыс. лет назад. Древняя «социальная сеть» начала исчезать примерно 33 тыс. лет назад, считают немецкие ученые.

#украшения #социальная сеть #африканские бусы