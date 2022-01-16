Переговоры триполитанских чиновников и МИД России не состоятся

Ливийские чиновники, планировавшие встретиться с членами российского правительства, не будут приняты в МИД РФ. По данным СМИ, которые ссылаются на источник в дипломатических кругах, вице-премьеру переходного Правительства национального единства Ливии Хусейну аль-Катрани отказали в запланированном приеме.

Переходное правительство Ливии лишилось своих полномочий в конце прошлого года. Кабинет министров под руководством Абд аль-Хамида Дабибы считается нелегитимным с 24 декабря 2021 года. В этот день должны были состояться всеобщие выборы, но их проведение перенесли на неопределенный срок.

Аль-Катрани планировал обсудить ряд важных вопросов в сферах экономики и политики. Он рассчитывал встретиться с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел РФ.