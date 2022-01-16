Помощник президента США: Вашингтон скоро сообщит о дальнейших шагах в переговорах с Россией

США скоро сообщат детали о возможных дальнейших шагах по переговорам с РФ о безопасности. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Политик дал интервью телеканалу CBS. Он не дал прямого ответа относительно трехстороннего саммита лидеров России, США и Украины.

«Мы сможем сообщить больше о том, что касается дальнейших шагов в сфере дипломатии, в начале следующей недели», — отметил политик.

Салливан добавил, что Вашингтон примет любое развитие событий. Соединенные Штаты готовы идти по пути дипломатии, если на это согласна Россия. В противном случае Вашингтон даст «жесткий ответ».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал критической ситуацию в переговорах Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. По его словам, мудрость лидеров является хорошей почвой для продолжения диалога.