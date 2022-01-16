Политолог Сатановский поддержал версию Жириновского о «смерти» Назарбаева

Версия председателя ЛДПР Владимира Жириновского о «смерти» бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева нашла еще одного сторонника. Так, аналогичное мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

По мнению эксперта, соседняя республика на фоне беспорядков перестала быть островом стабильности и порядка. Он также отметил, что изменения в «самом ближнем круге» напоминают события, развернувшиеся после смерти российского революционера Иосифа Сталина.

«Очень похоже, что он (Назарбаев. — Прим. ред.) таки ушел в мир иной, и все, что мы наблюдаем в этой постсоветской республике, есть проблема наследования власти с неизбежной борьбой за нее противостоящих друг другу элит», — написал Сатановский в Telegram.

Ранее представитель посольства Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов заявил, что Назарбаев находится в столице республики. При этом последнее публичное мероприятие, на котором видели экс-президента, состоялось еще в декабре.