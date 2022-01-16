Ученые Гавайского университета предупредили о шестом массовом вымирании в истории Земли

Очередное массовое вымирание на Земле проходит прямо сейчас, предупредили ученые Гавайского университета, сообщил журнал Biological Reviews.

Шестое массовое вымирание может привести к полному исчезновению некоторых видов, поэтому темпы вымирания животных, которые включены в Красную книгу, не отличаются от фоновых. Однако этот список далеко не полный, ведь многие теряющие численность виды в данный момент плохо изучены. В частности, в него не включены позвоночные, часть которых может быть даже не известна научному сообществу.

Начиная с XVI века исчезло 7,5-13% всех видов моллюсков, которых было около двух миллионов. Это на несколько порядков больше всех видов, включенных в Красную книгу. Однако морская биота, вероятно, пострадала не так сильно, как пресноводная, а островные животные и растения вымирают чаще, чем континентальные.