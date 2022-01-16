NetEase: жесткое предупреждение Путина по поводу провокаций в Черном море озадачило США

Предупреждение президента РФ Владимира Путина по поводу провокаций в Черном море озадачило ВМС США. Ранее российский лидер заявил о том, что даже если бы Россия потопила британский эсминец Defender у берегов Крыма в июне прошлого года, это не привело бы к началу новой мировой войны.

Как обратили внимание эксперты китайского издания NetEase, американские военные довольно часто устраивают провокации близи российских границ, и прошедший год не стал исключением. Наибольший резонанс в обществе вызвала попытка британского эсминца Defender вторгнуться в воды вблизи Крыма.

Чтобы пресечь эту попытку, России пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов. По словам аналитиков, резкий рост американских провокаций вынуждает Москву идти на жесткие меры.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Перед лицом угрожающих действий со стороны США и партнером лучшим способом ответа на них станет лобовая контратака», — не сомневаются авторы статьи, которых цитирует издание «ПолитРоссия».

После этого инцидента Владимир Путин заявил, что даже если бы эсминец Defender потопили у берегов Крыма, это не привело бы к третьей мировой войне. По его словам, те, кто совершает подобные провокации, знают, что не смогут «выйти победителями из этой войны».

«Если ты посмеешь спровоцировать нас, тебя побьют. После предупреждения России американский флот оказался в довольно затруднительном положении», — подчеркнули аналитики.

По их словам, заявление Путина в очередной раз подтвердило, что Москва не намерена оставлять без ответа провокации со стороны западных стран. Это поставило в сложное положение ВМС США, которые не собираются отказываться от маневров вблизи российских границ. Однако аналитики обратили внимание, что после слов российского лидера частота визитов кораблей НАТО в Черноморский регион значительно снизилась.