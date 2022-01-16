РКН направил в Facebook письмо с требованием разблокировать страницу делегации РФ в Вене

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В письме российская сторона обратила внимание, что действия со стороны соцсети нарушают принципы свободного распространения информации. Роскомнадзор также назвал ситуацию актом цензуры, которая в стране запрещена на законодательном уровне.

«16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее глава делегации Константин Гаврилов сообщил о блокировке страницы. После стало известно, что причиной ограничения являются публикации о гарантиях безопасности.