Мировой судья погиб в результате несчастного случая под Тулой

Мировой судья судебного участка № 18 Ефремовского судебного района погиб в результате несчастного случая в Тульской области. Ему было 32 года.
Николаев был назначен на должность судьи 28 февраля 2019 года после работы в органах прокуратуры Тульской области.
Коллеги отмечают, что он показал себя только с лучшей стороны.
«Принципиальный и ответственный, стремящийся постоянно повышать свои знания и применять их на практике», — отметили они.
О дате похорон не сообщается. В СУ СКР по Тульской области по факту гибели назначена доследственная проверка.