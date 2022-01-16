Мировой судья погиб в результате несчастного случая под Тулой

Мировой судья судебного участка № 18 Ефремовского судебного района погиб в результате несчастного случая в Тульской области. Ему было 32 года.

Николаев был назначен на должность судьи 28 февраля 2019 года после работы в органах прокуратуры Тульской области.

Коллеги отмечают, что он показал себя только с лучшей стороны.

«Принципиальный и ответственный, стремящийся постоянно повышать свои знания и применять их на практике», — отметили они.

О дате похорон не сообщается. В СУ СКР по Тульской области по факту гибели назначена доследственная проверка.