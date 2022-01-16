Петербуржец попал в больницу после наезда автобуса на столб в Шушарах

Пассажирский автобус влетел в столб в петербургском поселке Шушары. В результате аварии пострадал 43-летний мужчина, ему понадобилась медицинская помощь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Авария произошла на Ростовской улице. По словам очевидцев, водитель потерял управление на обледенелой дороге. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, что скользкие дороги чаще всего становятся причиной ДТП зимой в Петербурге. Власти ежегодно уверяют местных жителей в готовности города к холодам, однако чистить улицы выходит едва ли половина обещанной техники.

Петербуржцы отправили команде губернатора Александра Беглова сотни жалоб на неудовлетворительную работу коммунальных служб, однако все просьбы повлиять на сложившуюся ситуацию до сих пор остаются без ответа.