Делегация РФ связала блокировку аккаунта в Facebook с постами о гарантиях безопасности

Представители российской делегации на переговорах в Вене сообщили, что блокировка их официального аккаунта в Facebook произошла после публикации сообщений о гарантиях безопасности. Соответствующий пост появился в Twitter.

Члены делегации прибыли в столицу Австрии в преддверии нового раунда переговоров по военной безопасности. По их словам, работа началась с восстановления страницы в Facebook.

«Facebook App, как насчет свободы слова и плюрализма мнений?» — следует из поста в Twitter.

Руководитель российской делегации Константин Гаврилов сообщал, что аккаунт подвергся блокировке 14 января. Администраторы американской соцсети сослались на «запрещенный контент».