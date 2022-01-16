Кардиолог Иванов предупредил гипертоников о «сосудистой катастрофе» из-за высокого давления

Постоянное повышенное давление может привести к «сосудистой катастрофе», заявил врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов.

Медик отметил, что давление 200 на 120 может оказаться смертельным, такие показатели нельзя игнорировать. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Иванов рассказал, чем опасна гипертония.

«Это развитие сердечной недостаточности, это повреждение органов-мишеней — это мозг, поражение сосудов сердца и поражение почек. Больному гипертонией нужно помнить: чем больше он ходит с повышенными цифрами артериального давления, тем у него больше шансов, что в этих органах-мишенях произойдет какая-то сосудистая катастрофа», — предупредил кардиолог.

При постоянно повышенном артериальном давлении повреждается внутренняя выстилка сосудов, это может привести к развитию атеросклероза и формированию бляшек. Врач рекомендовал использовать препараты для нормализации давления, которые нужно употреблять раз в день. Они лучше держат артериальное давление и их удобнее принимать.