Прорыв трубы на Дегтярной улице Петербурга оставил без отопления 20 домов

Очередная коммунальная авария произошла на Дегтярной улице в Санкт-Петербурге. Прорыв трубы оставил без отопления более 20 домов.

Аварийные службы устраняют последствия прорыва прохудившейся трубы в Центральном районе Петербурга. Дорога перекрыта, что тормозит автомобильное движение, а жители более 20 домов могут остаться без отопления в морозную ночь. Очевидцы представили видеодтверждение в одной из групп во «ВКонтакте».

«Сколько еще прорывов и прочего коммунального треша должно приключиться, чтобы ответственные люди наконец освободили Беглова от занимаемой им по ошибке должности?» — прокомментировал один из петербуржцев.

Подобное происшествие происходит не в первый раз за текущую зиму. Многие районы города страдают от некачественной работы коммунальных служб. Неубранный снег и гололед повлекли за собой многочисленные аварии, заторы на дорогах и травмы.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.