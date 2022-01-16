Песков: итоги переговоров России и США по безопасности настраивают на пессимизм

Российская сторона не хочет видеть переговоры продолжительностью в месяц или год для обсуждения разногласий с Западом. Об этом в интервью CNN заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков отметил, итоги саммита России и США по безопасности настраивают на пессимизм. Тем не менее, представитель Кремля рассчитывает на мудрость президента РФ Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Я искренне верю, что мудрость двух политических лидеров, я имею в виду мудрость, политическую мудрость президента Путина и политический опыт и политическую мудрость президента Байдена, является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая», — говорится в комментарии собеседника телеканала.

Ранее Песков назвал НАТО инструментом для конфронтации. Он подчеркнул, что Россия не может мириться с вторжением Альянса на Украину.