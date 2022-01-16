Политолог Вассерман указал на бессмысленность саммита России, США и Украины

Проведение возможного трехстороннего саммита лидеров России, США и Украины является бессмысленным мероприятием. Такое мнение выразил политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Депутат Госдумы отметил, что команда президента Украины Владимира Зеленского якобы уже сообщила о готовности Вашингтона провести подобные переговоры. При этом российская сторона еще не получала от Соединенных Штатов предложений по этому вопросу.

«Из чего следует, что американцы, скорее всего, не хуже нас понимают бессмысленность встречи», — раскрыл неудобную правду Вассерман.

Публицист добавил, что Киев уже давно стал марионеткой Вашингтона. По этой причине ведение диалога с Зеленским не имеет никакого смысла.

«Украина действует в строгом соответствии со всеми пожеланиями, указаниями, требованиями США. Именно поэтому нет смысла обсуждать эти дела с Украиной. Да, конечно, американцы гордо кричат: «Мы не будем обсуждать дела Украины без Украины». Но так кричать они могут долго и совершенно безрезультатно», — подчеркнул публицист.

Вассерман считает, что полностью исключать возможность подобной встречи не следует. Однако у президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена хватает других немаловажных дел. Поэтому исполнять прихоти Зеленского о саммите никто не будет, пишет iReactor.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва разместила войска рядом с Украиной из-за напряженной ситуации в регионе.