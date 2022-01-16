Клинцевич: необходим жесткий разговор с Уильямс по Ливии

Бывший российский сенатор Франц Клинцевич поддержал решение МИД России вызывать в Москву спецсоветника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс за ее вмешательство во внутренние дела североафриканской страны.

Ранее в интервью американскому телеканалу она выдвинула требования к переходному Правительству национального единства (ПНЕ) Ливии по срокам проведения выборов.

«МИД РФ стоит указать Стефани Уильямс на ее прямые обязанности как советника и призвать считаться с интересами ливийцев в вопросах, касающихся внутренних дел страны. Надо отдать должное России, страна всегда выступает за соблюдение международных законов, которые также распространяются на ООН. Жесткий разговор с американкой в этом случае будет уместен», — заявил Клинцевич.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин вызвал советника ООН Уильямс в Москву для обсуждения ситуации в средиземноморской стране.