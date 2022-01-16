Беспомощность Вильнюса перед инфляцией вынудит литовцев массово закупать продукты в Польше

Недальновидная политика литовских властей может вынудить жителей республики массово закупаться продуктами в соседней Польше. Ведь вместо того, чтобы принимать меры по снижению инфляции, в Вильнюсе предпочитают разводить руками. На это обратили внимание эксперты аналитического портала Baltnews.

В декабре прошлого года рост цен в Литве составил целых 10,6% — по сравнению с ноябрем стоимость товаров и услуг подорожала на 1,2%. При этом среднегодовая инфляция в 2021-м достигла 4,7%. В общей сложности за прошедший год цены на товары и услуги в Литве выросли на 11,7% и на 7,8% соответственно.

Примечательно, что резкий рост инфляции произошел и в Польше. В том же декабре цены в стране подорожали на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако в отличие от Вильнюса Варшава приняла своевременные меры — с 1 февраля 2022 года власти временно приостановят сбор налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания и топливо.

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Как сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, такие правила будут действовать в течение шести месяцев с момента вступления. Ожидается, что продукты питания подешевеют на 5%, а цена на бензин и дизельное топливо опустится в среднем до 15 центов за литр. При этом газ и удобрения и вовсе не будут облагаться ставкой НДС.

«Только эта часть пакета ликвидации налогообложения обойдется государственному бюджету в 1,54 млрд евро. Снижение НДС в общей сложности обойдется в 4,4 млрд евро», — поделился Моравецкий.

При этом власти Литвы утверждают, что обуздать инфляцию таким же способом им не под силу. Впрочем, подобное бессилие обернется для них негативными последствиями — литовцы попросту начнут закупать продукты в Польше, убежден старейшина фракции Партии труда Викторас Федоровас.

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«Пока правители разводят руками, поляки принимают меры, поскольку цены на удобрения растут, что, конечно, влияет и на цены на продукты. Пока правительство так и оглядывается, что тут еще можно обложить налогом, поляки снижают цены на заправках. Соседние страны, и различия огромные», — посетовал депутат парламента.

Федоровас признался, что незадолго до новогодних праздников многие литовцы, живущие неподалеку от границы, предпочитали ездить в соседнюю республику не только за подарками, но и за предметами первой необходимости.

«Чего тут скрывать, покупаем напитки к праздникам. Только покупаем не в Литве, а в Польше. Каждый месяц не ездим, но перед главными праздниками обязательно закупаемся», — передает Baltnews слова одного из жителей города Алитус.

Ранее глава Литовской ассоциации экспортеров продуктов питания Гедрюс Багушинскас предупредил жителей республики о скором росте цен. По его словам, в большей степени подорожает сырье: цены в конце января — начале февраля вырастут на 20-30%.