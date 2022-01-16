Песков констатировал самодостаточность России на фоне санкций США

Россия является самодостаточной страной, поэтому может защититься от санкций Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что действия со стороны США вынуждают жить под санкциями, однако страна продолжает развивать внутреннее производство и экономику. Благодаря этому удается компенсировать дефицит некоторых импортных частей.

«Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять», — сказал пресс-секретарь лидера в интервью CNN.

Ранее Дмитрий Песков высказался о возможных санкциях Соединенных Штатов против руководства России. По его словам, подобные ограничительные меры обернутся полным разрывом отношения между Москвой и Вашингтоном.