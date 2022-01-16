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Песков констатировал самодостаточность России на фоне санкций США

Политика
Песков констатировал самодостаточность России на фоне санкций США

Россия является самодостаточной страной, поэтому может защититься от санкций Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что действия со стороны США вынуждают жить под санкциями, однако страна продолжает развивать внутреннее производство и экономику. Благодаря этому удается компенсировать дефицит некоторых импортных частей.

«Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять», — сказал пресс-секретарь лидера в интервью CNN.

Ранее Дмитрий Песков высказался о возможных санкциях Соединенных Штатов против руководства России. По его словам, подобные ограничительные меры обернутся полным разрывом отношения между Москвой и Вашингтоном.

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