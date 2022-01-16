Политик из Казахстана Перуашев в радиоэфире прокомментировал слухи о смерти Назарбаева

Депутат нижней палаты парламента Казахстана Азат Перуашев надеется, что ситуация в стране стабилизируется. Он также прокомментировал слухи о смерти первого президента Нурсултана Назарбаева.

Недавно о вероятном уходе из жизни политика сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Назарбаева давно похоронили.

Журналисты радиостанции «Говорит Москва» попросили Перуашева оценить подобные сообщения.

«У меня нет информации на этот счет. Я смею вас заверить, что наше общество, наш народ справится с этой проблемой, с той ситуацией, в которой мы сегодня оказались», — ответил депутат.

Похожего мнения о смерти Нурсултана Назарбаева придерживается российский политолог Евгений Сатановский. Он сравнил ситуацию вокруг бывшего президента Казахстана со смертью советского лидера Иосифа Сталина.