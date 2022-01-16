В Кремле ответили на возможное введение новых антироссийских санкций США

Новые антироссийские санкции США могут привести к прекращению взаимодействия двух стран. Об этом в интервью CNN заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков ответил на возможное введение новых ограничений против России. По его словам, это решение иметь серьезные последствия.

Ранее стало известно, что сенаторы от Демократической партии готовят новый санкционный пакет в отношении Москвы. Как уточнили в западных изданиях, ограничения могут коснуться лично президента РФ Владимира Путина.

Российский сенатор Совфеда Алексей Пушков раскритиковал инициативу политиков и подчеркнул, что эти предложения являются саморекламой.