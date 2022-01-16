Представитель ХДС Германии Мерц призвал не отключать Россию от SWIFT

Санкции, связанные с отключением российских банков от международной системы SWIFT, могут оказать негативный эффект на европейскую экономику. Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова немецкого политика Фридриха Мерца.

Мерц остается наиболее вероятным кандидатом на утверждение в качестве лидера фракции Христианско-демократического союза (ХДС). Он выступил против финансового ограничения России и сравнил такую меру со взрывом атомной бомбы. По его словам, отключение РФ от платежной системы повлечет за собой серьезные убытки. Поэтому политик призвал отказаться от этих намерений.

«Если произойдет что-то подобное (отключение России от межбанковской системы — Прим. ред.), я думаю, произойдет массовый экономический спад», — сказал он.

Напомним, что эта мера ранее рассматривалась в качестве ответа стран Запада на потенциальную «агрессию» со стороны России. Представитель МИД РФ ранее заявил, что не видит возможности для реализации таких ограничений.