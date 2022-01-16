Bloomberg счел Россию одной из причин «плохой зимы» для Байдена

Президент США Джо Байден столкнулся с серьезными трудностями как внутри страны, так и на внешнеполитической арене. Об этом говорится в статье журналиста Bloomberg Джоша Уингроу.

Американского лидера ждет «плохая зима» из-за напряженных отношений Соединенных Штатов с Россией, отметил автор материала. В числе других причин неутешительного прогноза оказались рекордная инфляция и новая вспышка пандемии коронавируса.

Как уточнил Уингроу, консультации с Москвой по вопросам безопасности не привели к существенным результатам. Кроме того, подошли к критической точке переговоры с Ираном, добавил журналист. По его словам, план по ограничению ядерной программы может потерять свою актуальность.

Ранее стало известно, что администрация Байдена признала большой проблемой рост цен на продовольственные товары в США. Это негативно влияет на настроения и перспективы граждан, считает директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.