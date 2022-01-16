Песков: обещания США о нерасширении НАТО на восток не были оформлены юридически

США заявляли, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток, однако эти обещания не были оформлены юридически.

Об этом в интервью телеканалу CNN заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Россия больше не может мириться с постепенным «вторжением» Альянса на территорию Украины.

«НАТО — это орудие конфронтации, а не стабильности», — сказал пресс-секретарь прездента РФ.

Как стало известно ранее, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак высказался о странах, выступающих против вступления Киева в военный блок. По его словам, Украина имеет право знать подробную информацию об этих государствах.