Вечернее небо над Калининградской областью украсил «лунный нимб»

Жители Калининградской области смогли наблюдать редкое оптическое явление. Пользователи соцсетей запечатлели «лунный нимб» на камеры гаджетов.

Яркий ореол предстал пред взором очевидцев в ночь с 15 на 16 января. Явление вызвало удивление у местных жителей, которые поспешили поделиться впечатлениями в Сети.

«Зрелищные снимки лунного гало прошедшей ночью, сделанные подписчиками нашей группы и другими жителями города», — гласит запись на странице «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы не впервые наблюдают природные чудеса в Калининградской области. Например, 14 января жителям региона посчастливилось увидеть северное сияние.