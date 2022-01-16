Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Журналист Каннингем считает отказ НАТО от членства Украины жизненно важным вопросом России

Политика
Журналист Каннингем считает отказ НАТО от членства Украины жизненно важным вопросом России

Россия может привести весомый аргумент в споре с НАТО о включении Украины в состав военного блока. О нем рассказал британский аналитик Финиан Каннингем в публикации для Strategic Culture.

Автор уверен, что Москва имеет право требовать от США предоставить гарантии, что Киев не станет членом НАТО, пишет «ПолитРоссия».

«Переговоры между официальными лицами США, НАТО и России проходили на территории двух европейских стран, Швейцарии и Австрии, которые обязались сохранять нейтралитет по отношению к любому военному союзу», — напомнил Каннингем.

Ситуация на Украине демонстрирует, почему Североатлантический альянс больше не может расширяться. После смены власти в 2014 году Киев стал проявлять откровенную ненависть к России.

«Разрешить такому режиму вступить в НАТО — все равно что приставить нож к горлу России», — написал аналитик.

Вашингтон снабжает Украину военной помощью, поэтому Россия требует от США юридических гарантий нерасширения военного блока.

«Москва права, настаивая на нейтралитете стран, граничащих с российской территорией, и на том, чтобы исключить возможность их принятия в НАТО. Речь идет не о посягательстве на чужой суверенитет или создании "сферы влияния". Речь идет о жизненно важных интересах России, о ее национальной безопасности», — добавил журналист.

Россия провела два саммита с США и НАТО по вопросам безопасности. Сторонам пока не удалось достигнуть конкретных договоренностей.

#украина #нато #каннингем