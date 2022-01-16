Журналист Каннингем считает отказ НАТО от членства Украины жизненно важным вопросом России

Россия может привести весомый аргумент в споре с НАТО о включении Украины в состав военного блока. О нем рассказал британский аналитик Финиан Каннингем в публикации для Strategic Culture.

Автор уверен, что Москва имеет право требовать от США предоставить гарантии, что Киев не станет членом НАТО, пишет «ПолитРоссия».

«Переговоры между официальными лицами США, НАТО и России проходили на территории двух европейских стран, Швейцарии и Австрии, которые обязались сохранять нейтралитет по отношению к любому военному союзу», — напомнил Каннингем.

Ситуация на Украине демонстрирует, почему Североатлантический альянс больше не может расширяться. После смены власти в 2014 году Киев стал проявлять откровенную ненависть к России.

«Разрешить такому режиму вступить в НАТО — все равно что приставить нож к горлу России», — написал аналитик.

Вашингтон снабжает Украину военной помощью, поэтому Россия требует от США юридических гарантий нерасширения военного блока.

«Москва права, настаивая на нейтралитете стран, граничащих с российской территорией, и на том, чтобы исключить возможность их принятия в НАТО. Речь идет не о посягательстве на чужой суверенитет или создании "сферы влияния". Речь идет о жизненно важных интересах России, о ее национальной безопасности», — добавил журналист.

Россия провела два саммита с США и НАТО по вопросам безопасности. Сторонам пока не удалось достигнуть конкретных договоренностей.