После излечения от COVID-19 необходимо отказаться от сахара и сосисок для восстановления организма

Выздоровление от коронавируса не означает, что следует перестать заботиться об организме. Эксперт Центра молекулярной диагностики эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова перечислила основы питания для восстановления после COVID-19.

После вирусной инфекции необходимо придерживаться сбалансированного питания и ограничить в рационе некоторые продукты. Провоторова рекомендовала употреблять необработанные цельнозерновые крупы, например, гречку, рис, овсянку, булгур и перловку. Также следует добавить в рацион бобовые в виде фасоли или чечевицы.

«Прислушивайтесь к своему организму, оценивайте размеры порций и ешьте больше овощей и фруктов», — обратилась эксперт к населению.

Следует восполнять запас полезных кислот в организме, которые можно получить из рыбы, а также белка из творога, кефира или сыра. Также есть список продуктов, от которых на время придется отказаться. Стоит исключить из рациона переработанные мясные изделия, в виде колбасы и сосисок, а также исключить сладкое.