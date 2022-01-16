Володин напомнил о печальной судьбе обратившихся за помощью к США стран

Многие государства, обратившиеся за помощью к США, до сих пор жалеют об этом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

До момента связи с Соединенными Штатами Ирак не знал никаких внутренних проблем, а Ливия процветала, отметил политик. Также он обвинил Вашингтон и НАТО в происходящем на Украине. Володин призвал американские власти задаться вопросом, почему никто из других стран не желает просить у них помощи.

«Они должны себя спросить: почему к ним не обращаются. И вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Так он прокомментировал итоги миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Ранее Володин оценил российско-американские переговоры в Женеве. Он сравнил США со слоном в посудной лавке, который разрушает систему обеспечения международной безопасности.