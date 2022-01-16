«Несмываемый позор». Слова Паулса о провинциальной Латвии навлекут на него гнев властей

На днях известный латышский композитор Раймонд Паулс призвал большую часть депутатов латвийского парламента не участвовать в следующих выборах, которые пройдут в ноябре этого года. По мнению экспертов аналитического портала RuBaltic, руководству республики следует всерьез задуматься над этими словами, ведь рейтинг правящей партии продолжает стремительно падать вниз.

«Многие депутаты провалили свою работу так, что дальше некуда. Посмотрите, кто у нас руководит разными комиссиями Сейма: один — судимый, другой — обвиняемый», — посетовал Паулс в интервью латвийскому изданию Neatkarīgā Rīta Avīze.

Кроме того, пианист выразил сожаление, что Латвия потеряла российский рынок в области культуры и искусства, в результате чего республика превратилась в «глухую провинцию».

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Zamir Usmanov / Victor Lisitsyn

«Жаль, что мы потеряли Россию — большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — посетовал он.

Аналитики обратили внимание, что меньше чем за год до очередной избирательной кампании рейтинг партии премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша составляет чуть более 7%. При этом другие политические силы правящей коалиции и вовсе рискуют не преодолеть 5-процентный барьер.

«Такие результаты на парламентских выборах станут для латвийских правящих несмываемым позором. Позориться и тем более терять власть им не хочется», — рассуждают авторы статьи.

На этом фоне непопулярное латвийское руководство может организовать информационную войну против знаменитого композитора, чтобы хоть как-то реабилитировать себя на международной арене, опасаются обозреватели RuBaltic.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

«Его критика Латвии в силу этого обретает международный резонанс и расходится далеко за ее пределами. С латвийских властей станется обвинить Паулса в системной дискредитации Латвии и запустить против него полноценную информационную кампанию», — предположили эксперты.

Хотя Раймонд Паулс и ранее высказывался о ситуации в Латвии, отчаянное положение руководства республики в условиях энергетического кризиса может сподвигнуть политиков на «любую подлость», констатировали в издании.

«Роста своей популярности они таким способом едва ли добьются, зато страну национального достояния лишат», — резюмировали аналитики.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал общей чертой Латвии, Литвы, Украины и Молдавии потерю населения за счет эмиграции его активной части за рубеж. Что касается прибалтийских республик, то, по его мнению, таковы последствия их развития за последние 30 лет.