Ученый Рябов заявил о катастрофических природных изменениях на Земле в ближайшие 30 лет

Серьезная климатическая катастрофа угрожает планете Земля в ближайшие тридцать лет, заявил климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов.

В случае, если в ближайшие годы средняя температура на планете повысится больше, чем на 1,5 градуса, это может спровоцировать серьезные изменения в природе, отметил Рябов.

«И следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. Чем глобальнее изменения, тем опаснее бедствия», — предупредил он», — пишет РИА Новости.

По его мнению, началом катастрофических природных бедствий может стать таяние льдов в океанах, а затем и на вершинах гор. Это приведет к тому, что порядка 30% суши будет затоплено. Под воду, по его словам, могут уйти и густонаселенные территории.

«Зеленые» активисты ранее вынудили международные нефтедобывающие компании отказаться от разработки месторождений в канадском Альберте из-за сильной загрязненности региона.